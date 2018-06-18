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مصادر يمنية: مليشيات الحوثى تتخذ المدنيين دروعا بشرية فى الحديدة

الإثنين، 18 يونيو 2018 10:58 ص
مصادر يمنية: مليشيات الحوثى تتخذ المدنيين دروعا بشرية فى الحديدة الحوثيون ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الاثنين، بأن ميليشيات الحوثى تتخذ من المدنيين فى مناطق عدة بالحديدة غربى اليمن دروعا بشرية، ما يؤكد مجددا استهتار الانقلابيين بأرواح الأبرياء.

وأوضحت المصادر ـ لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية ـ أن الحوثيين يحتجزون حاليا عددا من ملاك المزارع فى شرق شارع الخمسين والزعفران ومنطقة كيلو 16 فى محافظة الحديدة متخذة منهم دروعا بشرية، مضيفة أنهم حولوا المزارع لثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن ميليشيات الحوثى رفضت مغادرة السكان من المنطقة، بما فيهم النساء والأطفال، كما أغلقت الطريق الساحلى المؤدى لدوار مطار الحديدة ومنصة 22 مايو فى مدينة الحديدة.

ويهدف التحالف العربى إلى تحرير الحديدة الواقعة على الساحل الغربى ومينائها من القبضة الحوثية، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأولية لأكثر من 8 ملايين يمنى فى محافظات الحديدة وصنعاء وصعدة وحجة.

 


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