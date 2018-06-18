مشرعون من الحزب الجمهورى الأمريكى يزورون روسيا

موسكو (أ ش أ)

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى قسطنطين كوساتشوف، اليوم الإثنين، أن مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزب الجمهورى، ستقوم بزيارة روسيا أوائل يوليو القادم.

وقال كوساتشوف - فى تصريح بثته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "مجموعة من مشرعى الحزب الجمهورى طلبت عقْد اجتماع مطلع يوليو".

وكانت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، قد ذكرت، السبت الماضى، أن السفير الأمريكى لدى روسيا جون هونتسمان، يعمل على ترتيب زيارة لمجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزب الجمهورى لروسيا لعقد مشاورات مع مسؤولين روس لاستكشاف مدى إمكانية تعزيز العلاقات بين البلدين.

ووفقا لـواشنطن بوست، فإن هونستمان يعد واحدا من الأعضاء القلائل بإدارة ترامب الذى يؤيد التعاون بين موسكو وواشنطن بقوة، لافتة إلى أنه يخطط لترتيب زيارة ثلاثة مشرعين أمريكيين لروسيا، وهم السناتور ريكارد شيلبي، والسناتور جون نيلى كندي، والسناتور جون هويفن.