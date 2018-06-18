مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الاحتلال

كتب- هاشم الفخرانى

استأنفت مجموعات من المستوطنين صباح يوم الاثنين، اقتحاماتها للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فيما احتجزت رئيس قسم الحراسة فى المسجد لساعات، قبل الإفراج عنه.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، بأن المستوطنين قاموا بجولات فى أرجائه المختلفة، بعدما قام قائد شرطة الاحتلال فى مدينة القدس "يورام ليفي" باقتحام الأقصى، وأجرى جولة فى منطقة باب الرحمة، برفقة عدد من ضباط شرطة الاحتلال.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت رئيس قسم الحراسة فى الأقصى عبد الله أبو طالب، لساعات، قبل الإفراج عنه، وسط توتر شديد يسود المسجد.