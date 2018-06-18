مسئول أمريكى: الغارة على البوكمال السورية نفذها سلاح الجو الإسرائيلى

أيمن رمضان

أفادت فضائية "extra news"، فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن مسئول أمريكى قال إن الغارة على البوكمال السورية الأحد الماضى نفذها سلاح الجو الإسرائيلى.

ووفق موقع "سكاى نيوز" عربية أقرت ميليشيات الحشد الشعبى العراقية، الاثنين، بمقتل 22 وإصابة 12 من عناصرها فى ضربة جوية بشرق سوريا، قرب الحدود العراقية، ليل الأحد.

وفى بيان، اتهم الحشد الشعبى واشنطن بقتل عناصرها فى الغارة التى استهدفت مواقع ونقاط لميليشيات حزب الله اللبنانى والحشد الشعبى، فى محيط منطقة البوكمال أقصى شرق دير الزور.

وذكر الحشد، فى البيان الذى نشرت وكالة فرانس بمقتطفات منه أنه "فى الساعة 22 (19,00 ت غ) من مساء الأحد، ضربت طائرة أميركية مقر ثابت لقطعات الحشد الشعبى من لوائى 45 و46 المدافعة عن الشريط الحدودى مع سوريا بصاروخين مسيرين".

وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية اتهمت التحالف الدولى، بقيادة الولايات المتحدة، بشن الضربة الليلية، متحدثة عن سقوط عدد من القتلى.