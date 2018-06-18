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مسئول أمريكى: إسرائيل هى من قصفت بلدة الهرى فى شرق سوريا

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:31 م
مسئول أمريكى: إسرائيل هى من قصفت بلدة الهرى فى شرق سوريا جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن مسئول أمريكى لوكالة فرانس برس، الاثنين أن الولايات المتحدة "لديها أسباب تدفعها للاعتقاد" بأن إسرائيل هى التى شنت ليل الاحد غارة جوية استهدفت قوة من الحشد الشعبى العراقى فى بلدة الهرى فى شرق سوريا.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه "لدينا أسباب تدفعنا للاعتقاد بأنها ضربة اسرائيلية"، وذلك بعد ان نفت الولايات المتحدة ان تكون هى من قصف موقعا لقوات الحشد الشعبى داخل الاراضى قرب الحدود مع العراق مما اسفر، بحسب الحشد الشعبي، عن مقتل 22 من عناصره واصابة 12 آخرين بجروح.

 


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إسرائيل

قصف بلدة الهرى

شرق سوريا




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