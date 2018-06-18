محلل يرجح استهداف المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى بين 16400 إلى 16600 نقطة

كتب هانى الحوتى

قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، استقر خلال تداولات الأسبوع الماضى أعلى منطقة الدعم فيما بين مستويى 15875 - 15714 نقطة، ليرتد المؤشر لأول لأعلى منذ ستة أسابيع استمر المؤشر فيهم فى التراجع بعد تحقيقه للقمة ١٨٤٠٠ نقطة.

وأضاف جمال الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الصعود الذي شهده المؤشر الرئيسى خلال الأسبوع الماضى جاء بدعم من استقرار سهم البنك التجاري الدولي - صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر - أعلى مستوى 84 جنيه، وبدعم أيضا من القطاع العقارى.

ورجح جمال الدين، إمكانية أن يستهدف المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى 16400 إلى 16600 نقطة مع وجود بعض الإشارات الإيجابية قصيرة الأجل فنيا على المؤشر، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن أحجام التداولات للحكم ستحدد إمكانية استمرار الارتفاع من عدمه.

وعن تأثير قرار تحريك أسعار الوقود، أشار إلى أن الشركات التى تعتمد بشكل كثيف على الطاقة فى إنتاجها ستتأثر سلبا، بينما من جانب آخر فأن شركات القطاع العقارى هى المستفيدة من القرار خاصة التى لديها وحدات جاهزة ولم يتم بيعها بعد.