محامى ترامب يطلب تحقيقا فى التحقيق حول التدخل الروسى

واشنطن (أ ف ب)

اعتبر رودى جوليانى محامى الرئيس الأمريكى الأحد، أن التحقيق حول اتهامات بالتدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016 وشبهات التواطؤ بين موسكو وفريق حملة دونالد ترامب، يجب ان يخضع لتحقيق.

وقال إن على وزارة العدل التحقيق فى تحقيق المدعى الخاص روبرت مولر "ليس بالضرورة بسبب مولر بل بسبب نشوء هذا التحقيق حول روسيا والذى تبين أنه غير شرعى ومخالف للأصول".

وصرح لقناة "سى إن إن"، "لا اعتقد أن على مولر وفريقه الخضوع لتحقيق إلا إذا كان هناك عناصر جديدة بشأنهم"، وأضاف "أتحدث عما دفع إلى تعيين المدعى الخاص، حصلت أمور غريبة جدا".

وتابع جوليانى "نود أن يخضع تحقيق مولر لتحقيق بالطريقة نفسها التى فتح تحقيق بحق إدارة ترامب، ونود الحصول على تقرير فى هذا الخصوص وسيكون عندها لدينا الدليل على أنه التحقيق سىء بقدر ما يعتقد البعض".

وفتح تحقيق روبرت مولر المعمق ردا على الاستياء الذى أثارته إقالة الرئيس الأمريكى فى 2017 لمدير الإف بى آى جيمس كومى الذى كان يشرف حينها على التحقيق الروسى، وبعدما تخلى وزير العدل جيف سيشنز عن التحقيق فان معاونه رود روزنشتاين يشرف على المدعى الخاص.

ولا يفوت ترامب فرصة لانتقاد جيف سيشنز لانسحابه ورود روزنشتاين لأنه الوحيد القادر نظريا على اقالة روبرت مولر.

وكثف معسكر ترامب مؤخرا الهجمات على تحقيق مولر الذى يضر بولاية ترامب. وكرر الرئيس الاميركى مجددا على تويتر انه يتعرض ل"حملة مغرضة" نافيا اى تواطؤ له او عرقلته لسير القضاء، واعتبر الجمعة أن التحقيق الروسى "لم يعد يتمتع بأى مصداقية".

وفى فصل جديد من هذا التحقيق كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأحد، أن رودجر ستون المستشار السابق لترامب اتصل خلال الحملة بمواطن روسى اقترح عليه مالا لقاء معلومات يفترض أن تضر بهيلارى كلينتون التى كانت الخصم الديموقراطى للمرشح الجمهورى، وأكد أنه رفض العرض.