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محافظ القاهرة يشدد على تعزيز التواجد الأمنى بمواقف الأقاليم والسيرفيس

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:24 ص
محافظ القاهرة يشدد على تعزيز التواجد الأمنى بمواقف الأقاليم والسيرفيس المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ماجد تمراز
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شدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، واللواء منيب العزب، المدير التنفيذي لمشروع مواقف الأقاليم بالقاهرة، بعودة الانضباط داخل المواقف وإعادة تنظيمها، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود.

وطالب المحافظ، بتعزيز تواجد القوات الأمنية والمتابعة الميدانية بالمحافظة داخل المواقف، والتنسيق الكامل مع رجال مشروع النقل الجماعي بالقاهرة بمواقف السرفيس والأقاليم، مع تنظيم حملات مكثفة لفرض الانضباط داخل المواقف الرسمية، ومتابعة التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة.

كما كلف المحافظ، شركات متخصصة لنظافة وصيانة وتوفير وسائل الراحة لرواد المواقف، من خلال وجود مظلات ودورات مياه حديثة ولائقة، وكافتريا لتقديم الأطعمة والمشروبات.

 وشدد المحافظ على منع الانتظار في غير الأماكن المخصصة لهم، وإلزام كل سائق سيارة بوضع ملصق إعلاني على واجهة السيارة، ومن الخلف محدد به خط السير وقيمة التعريفة .


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