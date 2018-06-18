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محافظ الجيزة للركاب: متدفعوش أكتر من الأجرة.. والتعامل بحسم مع أى مخالفات

الإثنين، 18 يونيو 2018 03:07 م
محافظ الجيزة للركاب: متدفعوش أكتر من الأجرة.. والتعامل بحسم مع أى مخالفات جولة محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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شن اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من مواقف السرفيس والنقل العام شملت الوراق والعامل الأول بإمبابة وميدان الجيزة والمنيب.

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية، إن الجولة تستهدف التأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة من المحافظة وتوعية المواطنين والركاب بعدم السماح للسائق بأخذ أكثر من الأجرة المحددة والإبلاغ فوراً عن أى تجاوزات ، وقال موجهاً كلامه للركاب "متدفعوش أكتر من الاجرة ، وأنه تم تحديد خطوط ساخنة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات وتضم الارقام (15333، 16528) خط ساخن مجلس الوزراء و(19285) خط ساخن الادارة العامة لمرور الجيزة و (35869193) المحافظة  و (114) خط ساخن المحافظة .

وأكد المحافظ خلال الجولة التى رافقه فيها ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومنير أنور رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى واحمد الوتيدى رئيس مباحث المرور، أنه تم الانتهاء من تعليق اللافتات والبانرات فى كل المواقف مبيناً بها خط السير والتعريفة المحددة بعد زيادتها، كما تم إلزام السائقين بتعليق استيكرز على واجهة وخلفية السيارة.

وخلال جولة المحافظ تم ضبط أحد السائقين بموقف الوراق مغيراً خط السير المخصص له ، حيث إنه يعمل على خط أكتوبر _ رمسيس، وعلى الفور قامت مباحث المرور بإيقاف السيارة وسحب رخصة السائق لتوقيع الإجراءات القانونية ضده.

والتقى المحافظ خلال الجولة بعدد من المواطنين والسائقين مطالباً الجميع بالالتزام بالتعريفة وعدم المغالاة واستمع المحافظ إلى شكاوى بعض السائقين مؤكداً أنه سيتم دراستها وأنه سيتم التعامل بحسم مع أى مخالفات.

 

جوله محافظ الجيزة (1)
جوله محافظ الجيزة فى المواقف

 

جوله محافظ الجيزة (2)
محافظ الجيزة يتحدث من المواطنين حول تعريفة الاجرة

 

 

جوله محافظ الجيزة (3)
جوله محافظ الجيزة  على المواقف 

 

 

جوله محافظ الجيزة (4)
 

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