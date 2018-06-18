محافظة القاهرة: تكثيف الحملات على المحال للرقابة على السلع والمنتجات

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه تم التشديد على جميع رؤساء الأحياء بالمنطقتين، لتكثيف حملات المرور على المحال والأسواق لمراقبة السلع والمنتجات المعروضة لحماية المواطنين.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم مصادرة كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة بعدة حملات على محال بيع اللحوم والدواجن، كما تم التأكد من سلامة السلع والمنتجات.

وقال عبد التواب، إن المخالفات تكثر خلال إجازة عيد الفطر لذلك يتم تكثيف المرور على المحال، وكذلك المتابعة الميدانية لمتابعة مخالفات البناء ورصدها، والإشغالات.