video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 02:16 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة: تكثيف الحملات على المحال للرقابة على السلع والمنتجات

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:00 ص
محافظة القاهرة: تكثيف الحملات على المحال للرقابة على السلع والمنتجات مخزن سلع - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه تم التشديد على جميع رؤساء الأحياء بالمنطقتين، لتكثيف حملات المرور على المحال والأسواق لمراقبة السلع والمنتجات المعروضة لحماية المواطنين.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم مصادرة كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة بعدة حملات على محال بيع اللحوم والدواجن، كما تم التأكد من سلامة السلع والمنتجات.
 
وقال عبد التواب، إن المخالفات تكثر خلال إجازة عيد الفطر لذلك يتم تكثيف المرور على المحال، وكذلك المتابعة الميدانية لمتابعة مخالفات البناء ورصدها، والإشغالات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة القاهرة تشن حملات على البناء المخالف بالزاوية الحمراء وتصادر معدات بناء

محافظة القاهرة تشن حملة على موقف عبود للتأكد من عدم التلاعب فى تعريفة الأجرة

محافظة القاهرة: سحب تراخيص السائقين غير الملتزمين

القاهره

اخبار القاهرة

المخالفات

اللحوم

الاشغالات




لا تفوتك
وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة