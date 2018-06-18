ماكرون يلتقى بابا الفاتيكان 26 يونيو المقبل خلال زيارته الرسمية لروما

باريس (أ ش أ)

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيلتقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان خلال زيارته الرسمية للكرسى الرسولى بروما فى 26 يونيو الجارى وكذلك أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

ومن المقرر أن يحصل إيمانويل ماكرون - خلال الزيارة - على لقب شرفى فى كاتدرائية "سان جان دو لاتران" فى روما، وهو تقليد يعود إلى حقبة الملك هنرى الرابع.

وكان الفاتيكان أعلن فى مطلع مايو أن البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى أواخر يونيو.

يذكر أن البابا فرانسيس هنأ ماكرون على انتخابه قبل عام، مشيرا إلى "التقليد المسيحى" لفرنسا المطالب بالدفاع عن "مجتمع أكثر عدلا".