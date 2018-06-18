ماكرون يحى ذكرى دعوة ديجول للمقاومة - صور

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم إحياء ذكرى دعوة الزعيم التاريخى لفرنسا تشارل ديجول للمقاومة، والتى يرجع تاريخها إلى يونيو 1940.

وتم إجراء المراسم فى نصب "مونت فاليريان" التذكارى، فى سورسنيز، بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.