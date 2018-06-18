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ماكرون يحى ذكرى دعوة ديجول للمقاومة - صور

الإثنين، 18 يونيو 2018 03:51 م
ماكرون يحى ذكرى دعوة ديجول للمقاومة - صور ماكرون
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم إحياء ذكرى دعوة الزعيم التاريخى لفرنسا تشارل ديجول للمقاومة، والتى يرجع تاريخها إلى يونيو 1940.

وتم إجراء المراسم فى نصب "مونت فاليريان" التذكارى، فى سورسنيز، بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

ماكرون أثناء دخوله للمشاركة فى إحياء دعوة ديجول
ماكرون أثناء دخوله للمشاركة فى إحياء دعوة ديجول

ماكرون يشارك فى الذكرى الـ78 لدعوة ديجول للمقاومة
ماكرون يشارك فى الذكرى الـ78 لدعوة ديجول للمقاومة

مجموعة أطفال يستقبلون الرئيس الفرنسى عقب المراسم
مجموعة أطفال يستقبلون الرئيس الفرنسى عقب المراسم

ماكرون فى حوار مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى
ماكرون فى حوار مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى

ماكرون مع مجموعة من الأطفال
ماكرون مع مجموعة من الأطفال

ماكرون يصور نفسه بطريقة "السيلفى" مع أطفال
ماكرون يصور نفسه بطريقة "السيلفى" مع أطفال

ماكرون يلتقط صور مع أطفال
ماكرون يلتقط صور مع أطفال

 


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ماكرون

الرئيس الفرنسى

تشارل ديجول

نصب مونت فاليريان

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