ماكرون يحى ذكرى دعوة ديجول للمقاومة - صور

حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم إحياء ذكرى دعوة الزعيم التاريخى لفرنسا تشارل ديجول للمقاومة، والتى يرجع تاريخها إلى يونيو 1940.
وتم إجراء المراسم فى نصب "مونت فاليريان" التذكارى، فى سورسنيز، بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.
ماكرون أثناء دخوله للمشاركة فى إحياء دعوة ديجول
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