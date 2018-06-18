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ماكرون يبحث مع السراج تنظيم انتخابات فى ليبيا ومكافحة الهجرة غيرالشرعية

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:00 ص
ماكرون يبحث مع السراج تنظيم انتخابات فى ليبيا ومكافحة الهجرة غيرالشرعية فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية
باريس (أ ش أ)
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أجرى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا، برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج؛ لبحث الملفات الخاصة بالانتخابات والأوضاع الأمنية والسياسية فى ليبيا ومكافحة الهجرة غيرالشرعية.

وذكرت الرئاسة الفرنسية ، فى بيان ، أنه بعد المؤتمر الدولى حول ليبيا بباريس فى 29 مايو الماضى تحت رعاية الأمم المتحدة، قام الجانبان- خلال الاتصال- بتقييم الوضع الأمنى والسياسى فى ليبيا، وأكد ماكرون مجددا دعمه للسلطات الليبية وخاصة لجهود رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لتنظيم انتخابات قبل نهاية العام الجارى وفق للإطار الجماعي، الذى تحدد بباريس، واعتمدته الأمم المتحدة فى مطلع يونيو الجارى.

وأضافت الرئاسة، أن ماكرون والسراج بحثا سبل السيطرة على تدفقات الهجرة بين ليبيا وأوروبا، وقررا امتدادا لزيارة رئيس الحكومة الإيطالية إلى باريس فى 15 يونيو الجاري، تعزيز التعاون الثنائى لإحكام السيطرة على تدفقات الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية العاملة فى التجار فى البشر بفاعلية أكبر.

 


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