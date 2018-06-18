فيديو معلوماتى.. 9 معلومات عن قناديل البحر لو رايح المصيف

كتبت ــ آية دعبس

تبدأ قناديل البحر فى الظهور على الشواطئ المصرية خلال شهرى يونيو ويوليو، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وقد ظهرت العام الماضى بصورة ملفتة فى العديد من الشواطئ المصرية، مما أدى إلى ضيق المصطافين، وبحثهم عن مناطق آمنة من قنديل البحر.

ويستعرض "اليوم السابع"، فى السطور التالية أهم المعلومات عن قناديل البحر :

1ـ قنديل البحر حيوان من الرخويات يتبع فصيلة اللافقاريات اللاسعة، ويتميز بقوامه الهلامى.

2ـ هى من أقدم الحيوانات البحرية الموجودة على الأرض، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة البيئة.

3ـ يتغذى بشكل عام على بيض ويرقات الأسماك.

4ـ يعتبر غذاء لبعض الكائنات الأخرى مثل السلاحف البحرية وبعض الأسماك.

5 - لا تمثل القناديل الموجودة على الشواطئ المصرية خطرا على حياة الإنسان.

6 - لابد من توعية الأطفال بعدم لمسها وتجنب حملها، حتى لا تلدغهم.

7 - يوليو 2017 ظهرت القناديل بكثرة على الشواطئ المصرية.

8ـ يمكن العثور على قناديل البحر فى جميع بحار ومحيطات العالم بصورة طبيعية.

9ـ لسعات قنديل البحر تسبب حروقا شديدة تحتاج إلى علاج فورى يتمثل فى:

غسل المكان المصاب فورا بماء البحر

وضع كريم مضاد للالتهاب للمكان المصاب مرتين يوميا

واستشارة الطبيب على الفور فى حالة الإصابة بضيق فى التنفس أو الرعشة.