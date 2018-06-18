فيديو.. صهر ملك إسبانيا يسلم نفسه للسلطات لتنفيذ عقوبة السجن 5سنوات

كتب سمير حسنى

سلم إيناكى أوردانجارين، صهر ملك إسبانيا، نفسه للسلطات لتنفيذ عقوبة السجن خمس سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبى والاختلاس.

ونشر موقع "يورو نيوز"، فيديو، يظهر وردانجارين، أثناء تسليم نفسه للسلطات المختصة، فى الوقت الذى تظاهر فيه عدد من الأشخاص للتنديد بزوج شقيقة ملك إسبانيا.

ومثل إيناكى أوردانجارين الذى يعيش مع زوجته الأميرة كريستينا شقيقة الملك وأولادهما الأربعة فى سويسرا أمام محكمة فى بالما دى مايوركا الأربعاء الماضى لإبلاغه بالقرار.