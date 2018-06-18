فوربس تصدر قائمة متابعة كأس العالم على تويتر.. هاشتاج الفريق المصرى بالمقدمة

كتبت إسراء أحمد فؤاد

نشرت مجلة فوربس دليل كيفية المتابعة لمحبى كرة القدم، لمتابعة أحداث كأس العالم روسيا2018 فور حدوثها على شبكة التواصل الاجتماعى تويتر، يتصدرها هاشتاجات الفريق المصرى #EGY #الفراعنة #ThePharoahs، والسعودى #KSA. #معاك_يالأخضر #Green_Falcons.

وقالت المجلة الأمريكية، إنه يمكن لجمهور كرة القدم حول العالم التغريد باستخدام الهاشتاج من خلال سبع لغات، بما فى ذلك الإنجليزية والعربية والفرنسية لتفعيل الرمز التعبيرى الخاص بـ #روسيا2018 خلال البطولة

والهاشتاج المستخدم باللغة الإنجليزية هي: #WorldCup و#WorldCupFinal بينما الوسم المستخدم باللغة العربية هو: #روسيا2018.

وبحسب المجلة إذا كانت تبحث عن مباراة محددة، فقد وضع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قائمة بالوسوم للأيام الثلاثة الأولى فى مرحلة المجموعات روسيا - مصر #RUSEGY.