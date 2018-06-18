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فوربس تصدر قائمة متابعة كأس العالم على تويتر.. هاشتاج الفريق المصرى بالمقدمة

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:55 م
فوربس تصدر قائمة متابعة كأس العالم على تويتر.. هاشتاج الفريق المصرى بالمقدمة كأس العالم روسيا 2018
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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نشرت مجلة فوربس دليل كيفية المتابعة لمحبى كرة القدم، لمتابعة أحداث كأس العالم روسيا2018 فور حدوثها على شبكة التواصل الاجتماعى تويتر، يتصدرها هاشتاجات الفريق المصرى #EGY #الفراعنة #ThePharoahs، والسعودى #KSA. #معاك_يالأخضر #Green_Falcons.

 

وقالت المجلة الأمريكية، إنه يمكن لجمهور كرة القدم حول العالم التغريد باستخدام الهاشتاج من خلال سبع لغات، بما فى ذلك الإنجليزية والعربية والفرنسية لتفعيل الرمز التعبيرى الخاص بـ #روسيا2018 خلال البطولة

 

والهاشتاج المستخدم باللغة الإنجليزية هي: #WorldCup و#WorldCupFinal بينما الوسم المستخدم باللغة العربية هو: #روسيا2018.

 

وبحسب المجلة إذا كانت تبحث عن مباراة محددة، فقد وضع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قائمة بالوسوم للأيام الثلاثة الأولى فى مرحلة المجموعات روسيا - مصر #RUSEGY.


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