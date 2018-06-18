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الإثنين، 18 يونيو 2018 02:58 ص
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بعد 25 عاما من العمل..

فصل رسام كاريكاتير بصحيفة أمريكية بسبب رسومات مسيئة لترامب

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:00 ص
فصل رسام كاريكاتير بصحيفة أمريكية بسبب رسومات مسيئة لترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
لندن (أ ش أ)
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ادّعى رسام الكاريكاتير فى صحيفة "بيتسبرج بوست جازيت" الأمريكية ، روب روجرز ، أنه تعرّض للفصل من وظيفته بعد 25 عاما بسبب رسوماته الناقدة لسياسات الرئيس دونالد ترامب.

وسادت رسومات روجرز روحًا ظاهرة من النقد اللاذع لأجندة الرئيس ترامب وسياساته، حسبما ذكرت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية.

وقال روجرز ، الذى وصل للتصفيات النهائية فى سباق جائزة بوليتزر عام 1999 ، إنّ "كَتْم الأصوات فى أى موقف هو أمر سىء، وثمة حاجة إلى أصوات متعددة قدر الإمكان ، وقد شرعوا فى الصحيفة فى العمل على أن يكون هنالك صوتٌ واحد ، وأعتقد أن ذلك يتعارض مع مبدأ الصحافة الحرة ، لا سيما إذا كان سبب إخراس الصوت يتعلق بانتقاد الرئيس".

من جانبه ، دافع رئيس تحرير الصحيفة، جون بلوك، عن قراره فصل الرسام قائلا " إنه بات شديد الغضب، كما بات مهووسا بـترامب .. وأنا أريد رساما ماهرًا وظريفا وليس غاضبا".

ودافع روجرز قائلا "عند النظر إلى عملي، ثمة رسومات كثيرة لم تكن عن ترامب .. وإذا كنتُ قد رسمت ترامب كثيرا فذلك لأننى أبنى عملى على أساس أكثر المواضيع إثارةً وإلحاحًا وللأسف فإن ترامب يوفر هذا الأساس بشكل يومى".


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