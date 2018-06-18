غلق 6 منشآت وإعدام 31 كيلو مواد غذائية و42 لتر مياه غازية غير صالحة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن مديرية الصحة تواصل حملاتها المكثفة على محال الأغذية والمشروبات خلال أيام عيد الفطر المبارك لحماية المواطنين والوقاية من أخطار التسمم الغذائى، حيث قامت بإعدام 31 كيلو مواد غذائية، و42 لتر مياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة – في بيان صحفي - أنه تم غلق 6 منشآت غذائية غير مطابقة للمعايير والمواصفات، مؤكداً أن هناك حملات مرورية مكثفة على المنشآت الصحية على مدار اليوم من خلال فرق عمل خاصة للتأكد من حسن سير العمل وتقديم خدمة لائقة للمواطنين.