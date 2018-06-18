غارات مكثفة لطيران التحالف العربى على مطار الحديدة باليمن

أيمن رمضان

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن غارات مكثفة شنها طيران التحالف العربى على مطار الحديدة باليمن والتخوم الجنوبية الشرقية للمحافظة.

استقدمت القوات اليمنية المشتركة تعزيزات عسكرية ضخمة لحسم معركة مطار الحديدة، حسبما أفاد مراسل "سكاى نيوز عربية" اليوم الإثنين.

وتحاصر القوات المشتركة ميليشيات الحوثى التابعة لإيران، التى تتحصن داخل مطار الحديدة، من معظم الجهات، بعد أيام من المعارك بين الطرفين تكبد خلالها المتمردون خسائر بشرية كبيرة.

ومن جهة أخرى، نقلت "العربية" عن مصادر خاصة أن الميليشيات الانقلابية التابعة لإيران أعلنت حالة الاستنفار داخل مدينة الحديدة، ومنعت خروج المدنيين من منطقة الكيلو 16 وشارع الخمسين.

وتشير الخطوة الحوثية إلى احتمال استخدام المدنيين داخل الحديدة، دروعا بشرية، فى المعارك التى تشهدها المدينة.

ورصدت القوات المشتركة محاولات حوثية للتسلل إلى مواقع القوات اليمنية، من أجل شن هجمات جنوبى الحديدة.