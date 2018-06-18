video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 09:05 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

غارات مكثفة لطيران التحالف العربى على مطار الحديدة باليمن

الإثنين، 18 يونيو 2018 07:55 م
غارات مكثفة لطيران التحالف العربى على مطار الحديدة باليمن قوات الشرعية اليمنية تتقدم بالحديدة
أيمن رمضان
إضافة تعليق

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن غارات مكثفة شنها طيران التحالف العربى على مطار الحديدة باليمن والتخوم الجنوبية الشرقية للمحافظة.

استقدمت القوات اليمنية المشتركة تعزيزات عسكرية ضخمة لحسم معركة مطار الحديدة، حسبما أفاد مراسل "سكاى نيوز عربية"  اليوم الإثنين.

وتحاصر القوات المشتركة ميليشيات الحوثى التابعة لإيران، التى تتحصن داخل مطار الحديدة، من معظم الجهات، بعد أيام من المعارك بين الطرفين تكبد خلالها المتمردون خسائر بشرية كبيرة.

ومن جهة أخرى، نقلت "العربية" عن مصادر خاصة أن الميليشيات الانقلابية التابعة لإيران أعلنت حالة الاستنفار داخل مدينة الحديدة، ومنعت خروج المدنيين من منطقة الكيلو 16 وشارع الخمسين.

وتشير الخطوة الحوثية إلى احتمال استخدام المدنيين داخل الحديدة، دروعا بشرية، فى المعارك التى تشهدها المدينة.

ورصدت القوات المشتركة محاولات حوثية للتسلل إلى مواقع القوات اليمنية، من أجل شن هجمات جنوبى الحديدة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

18 شاحنة من مركز الملك سلمان لإغاثة أهالى الحديدة

"التحالف العربى": تحرير الحديدة سيوقف تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين

حرب اليمن

الحديده

الحوثى

ايران

التحالف العربى




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة