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الإثنين، 18 يونيو 2018 01:16 م
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ضبط 340 متهما هاربا من أحكام وتحرير 610 مخالفات مرورية بالبحيرة

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:45 ص
ضبط 340 متهما هاربا من أحكام وتحرير 610 مخالفات مرورية بالبحيرة حمله امنيه - ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 340 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

كما تم تحرير 610 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

 

 

 


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