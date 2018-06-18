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الإثنين، 18 يونيو 2018 11:30 ص
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ضبط متعهد توريد خبز للمستشفيات استولى على 3190 رغيفا فى حملة بسوهاج

الإثنين، 18 يونيو 2018 09:46 ص
ضبط متعهد توريد خبز للمستشفيات استولى على 3190 رغيفا فى حملة بسوهاج خبز
سوهاج ــ محمود مقبول
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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة وبإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة، لتحقيق أقصي رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت الحملة عن ضبط 58 قضية تموينية منها "محمود . م" 33 سنة مدير مسئول مخزن سلع غذائية ويقيم دائرة مركز ساقلتة، لحيازته وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط "270" قطعة بسكويت وحلويات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3620 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2018.

وتم ضبط "علي . م" 45 سنة متعهد توريد خبز للمستشفيات – وتقيم دائرة قسم طهطا لاستيلائه على "3190" رغيف بلدي من حصة الكارت الذهبي، حيث قدرت فروق الأسعار 1952 جنيهاً لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4676 جنح قسم طهطا لسنة 2018 0.

كما تم ضبط "10" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"5" قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن و"16" قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع و"9" قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى غلق المخبز أثناء مواعيد العمل و"4" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و"3 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل و"4" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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