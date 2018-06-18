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الإثنين، 18 يونيو 2018 12:31 م
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ضبط كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة وإعدامها فى شبرا والساحل

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:50 ص
ضبط كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة وإعدامها فى شبرا والساحل لحوم فاسدة - أرشيفية
ماجد تمراز
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شنت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة وحى الساحل، حملة مكبرة لمراجعة تراخيص المحلات بنطاق الحى، شملت الحملة المرور على أحد الأكشاك القديمة المقامة على سور السكة الحديد لمراجعة التراخيص، برئاسة الدكتور مجدى شريف رئيس الحى.
 
في سياق متصل، شنت أجهزة حى الشرابية، حملة من إدارات الإشغالات والطب الييطرى والبيئة وقسم الشرطة والصحة والتموين والمحلات، وأسفرت الحملة، عن رفع جميع الإشغالات والتفتيش على مخزن مواد غذائية، وضبطت الحملة به لحومًا فاسدة تم إعدامها، كما تم التفتيش على ثلاجة لحفظ اللحوم، وتبين كذلك أنها منتهية الصلاحية.
 
كما حررت الحملة، محاضر لمحلات مشويات، أشهرها بحارة حافظ صالح من شارع حسني،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.
 

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