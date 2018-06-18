video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 02:58 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل لاتهامه بالإتجار بالأقراص المخدرة فى بولاق الدكرور

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:00 ص
ضبط عاطل لاتهامه بالإتجار بالأقراص المخدرة فى بولاق الدكرور أقراص مخدرة
بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة من القبض على عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، إلى تورط عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور.

وعلى الفور تم إعداد عدة أكمنة تمكن خلالها رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 320 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 5 سنوات وغرامة 100ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بقنا

ضبط عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة فى حملة أمنية بالدقهلية

سقوط 4 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر

تجارة المخدرات

مكافحة المخدرات

امن الجيزة

بولاق الدكرور

اقراص مخدرة




لا تفوتك
روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة