ضبط عاطل لاتهامه بالإتجار بالأقراص المخدرة فى بولاق الدكرور

بهجت أبو ضيف

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة من القبض على عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، إلى تورط عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور.

وعلى الفور تم إعداد عدة أكمنة تمكن خلالها رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 320 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.