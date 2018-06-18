ضبط سائق وعامل بحوزتهما كمية من البانجو والحشيش المخدر بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط سائق هارب من 5 قضايا وعامل بحوزتهما كمية من الحشيش خلال حملة أمنية بكفر شكر وقها.

تلقي اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن الرائد محمد السعيد -رئيس مباحث مركز كفر شكر من ضبط "س.ع" 41 سنة سائق توك توك والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا (مخدرات – أموال عامة) أخرها القضية رقم 2533 لسنة 2014م جنايات مركز كفر شكر – مخدرات، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جراما، ومبلغ مالى 120 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة" بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4205 لسنة 2018 جنح مركز كفر شكر.

كما تمكن النقيب أحمد يوسف ضابط مباحث قسم قها من ضبط "ا.ع" 29 سنة عامل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 45 جراما ومبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 734 لسنة 2018 إدارى قسم قها.