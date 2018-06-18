video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 02:57 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

ضبط سائق وعامل بحوزتهما كمية من البانجو والحشيش المخدر بالقليوبية

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:11 م
ضبط سائق وعامل بحوزتهما كمية من البانجو والحشيش المخدر بالقليوبية اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية ــ نيفين طه
إضافة تعليق
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط سائق هارب من 5 قضايا وعامل بحوزتهما كمية من الحشيش خلال حملة أمنية بكفر شكر وقها.
 
تلقي اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن الرائد محمد السعيد -رئيس مباحث مركز كفر شكر من ضبط "س.ع" 41 سنة سائق توك توك والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا (مخدرات – أموال عامة) أخرها القضية رقم 2533 لسنة 2014م جنايات مركز كفر شكر – مخدرات، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جراما، ومبلغ مالى 120 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة" بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4205 لسنة 2018 جنح مركز كفر شكر. 
 
كما تمكن النقيب أحمد يوسف  ضابط مباحث قسم قها من ضبط "ا.ع" 29 سنة عامل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 45 جراما ومبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 734 لسنة 2018 إدارى قسم قها.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

‏العثور على جثة لشخص بجوار كشك فى القليوبية

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية




لا تفوتك
السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة