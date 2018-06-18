صور.. ميناء القاهرة الجوى يجرى صيانة لمهبط المطار بأحدث المعدات العالمية

قامت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، خلال الساعات الماضية، بأعمال الصيانة الشاملة لمهبط المطار حيث تم تشكيل مجموعات عمل من قطاعى العمليات والهندسى وبالتنسيق مع ادارة الارشاد والمعدات الثقيلة والتشجير بأعمال الصيانة الشاملة، حيث يتم تسوية الجزر الرملية على جانبى الممرات الفرعية وإزالة كافة الحشائش التى تنمو على جانبى مهبط الطائرات باستخدام أحدث المعدات التى تستخدم فى صيانة الممرات بالمطارات العالمية.

وشملت أعمال الصيانة مدرجات الإقلاع والهبوط، بمشاركة أفراد القطاعات والإدارات التى تشارك فى أعمال الصيانة الشاملة، بدور حيوى وفعال فى هذه الأعمال، ومن المقرر أن تنتهى هذه الأعمال خلال الساعات القليلة القادمة.

جاءت هذه الأعمال، بناءا على توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات، ضمن تنفيذ الصيانة الدورية لمهبط الطائرات بمطار القاهرة الدولى بما يتفق مع التعليمات الدولية لمنظمة الطيران المدنى (الايكاو) والتى تطبق فى المطارات العالمية.