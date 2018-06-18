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صور.. "مهرجان قوارب التنين".. الأسطورة التى عاشت ألفى عام فى الصين

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:09 ص
صور.. "مهرجان قوارب التنين".. الأسطورة التى عاشت ألفى عام فى الصين مهرجان قوارب التنين
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز و أ ف ب
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يحتفل المئات فى هونج كونج بمهرجان قوارب التنين، فى هونج كونج، حيث يتم تنظيم سباق قوارب، يشارك فيه العديد من دول العالم وذلك بشكل سنوى، وهو يعد أحد المناسبات التقليدية، التى يتم الاحتفال بها منذ ألفى عام.

وشارك فى السباق 292 فريق من الصين، ومختلف أنحاء العالم، حيث تبدأ استعدادات الفرق المشاركة فى السباق قبل أشهر من بدء السباق، حيث يقل كل قارب 18 متسابقا.

وتقوم المسابقة على منافسة 12 قاربا للسباق مسافة 270 متر، حيث ينتهى السباق فى زمن يقل عن دقيقتين.

ويتم الاحتفال بمهرجان قوارب التنين فى اليوم الـ5 من الشهر الـ5 القمرى، وهو ما يتزامن مع شهر يونيو من كل عام، ويتخلل المهرجان احتفالات ورقص.

وترجع المناسبة إلى أحد الأساطير، والتى ترجع إلى سنة 220 ميلادية، حيث كان هناك شخصا يعمل فى الديوان الملكى بالصين، يدعى تشيوى يوان، حيث كان معروف بإخلاصه للملك، ولكن تمت الوشاية به، ليقوم الملك بنفيه، لتتعرض الدولة بعد ذلك بقليل للغزو، وهو الأمر الذى أغضب يوان بشدة، حتى أنه أقدم على الانتحار فى نهر "ميلو"، مما دفع الناس إلى البحث عنه باستخدام القوارب.

حالة من الرواج السياحى فى هونج كونج خلال المهرجان السنوى
حالة من الرواج السياحى فى هونج كونج خلال المهرجان السنوى

 

المشاركة فى سباق القوارب بالحدث تأتى من كل أنحاء العالم
المشاركة فى سباق القوارب بالحدث تأتى من كل أنحاء العالم

 

القارب يحمل 18 متسابق
القارب يحمل 18 متسابق

 

أحد الفرق المشاركة فى السباق
أحد الفرق المشاركة فى السباق

 

سباق قوارب التنين حدث سنوى يجذب العديد من الفرق من كل أنحاء العالم
سباق قوارب التنين حدث سنوى يجذب العديد من الفرق من كل أنحاء العالم

 

أحد الفرق المشاركة
أحد الفرق المشاركة

 

المهرجان يرجع لأحد الأساطير التى ترجع إلى 2000 سنة
المهرجان يرجع لأحد الأساطير التى ترجع إلى 2000 سنة

 

فريق أوغندى يشارك فى السباق
فريق أوغندى يشارك فى السباق

 

الاستعدادات للسباق تبدأ قبل أشهر من الحدث
الاستعدادات للسباق تبدأ قبل أشهر من الحدث

 

أحد الفرق بعد انتهاء السباق
أحد الفرق بعد انتهاء السباق

 

الحدث السنوى يجذب العديد من الفرق
الحدث السنوى يجذب العديد من الفرق

 

أحد القوارب على الشاطئ
أحد القوارب على الشاطئ

 

مجموعة من اللاعبين المشاركين
مجموعة من اللاعبين المشاركين

 

المسئولين يولون اهتماما كبيرا بالحدث
المسئولين يولون اهتماما كبيرا بالحدث

 

أثناء السلام الوطنى
أثناء السلام الوطنى

 


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