صور.. "مهرجان قوارب التنين".. الأسطورة التى عاشت ألفى عام فى الصين

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز و أ ف ب

يحتفل المئات فى هونج كونج بمهرجان قوارب التنين، فى هونج كونج، حيث يتم تنظيم سباق قوارب، يشارك فيه العديد من دول العالم وذلك بشكل سنوى، وهو يعد أحد المناسبات التقليدية، التى يتم الاحتفال بها منذ ألفى عام.

وشارك فى السباق 292 فريق من الصين، ومختلف أنحاء العالم، حيث تبدأ استعدادات الفرق المشاركة فى السباق قبل أشهر من بدء السباق، حيث يقل كل قارب 18 متسابقا.

وتقوم المسابقة على منافسة 12 قاربا للسباق مسافة 270 متر، حيث ينتهى السباق فى زمن يقل عن دقيقتين.

ويتم الاحتفال بمهرجان قوارب التنين فى اليوم الـ5 من الشهر الـ5 القمرى، وهو ما يتزامن مع شهر يونيو من كل عام، ويتخلل المهرجان احتفالات ورقص.

وترجع المناسبة إلى أحد الأساطير، والتى ترجع إلى سنة 220 ميلادية، حيث كان هناك شخصا يعمل فى الديوان الملكى بالصين، يدعى تشيوى يوان، حيث كان معروف بإخلاصه للملك، ولكن تمت الوشاية به، ليقوم الملك بنفيه، لتتعرض الدولة بعد ذلك بقليل للغزو، وهو الأمر الذى أغضب يوان بشدة، حتى أنه أقدم على الانتحار فى نهر "ميلو"، مما دفع الناس إلى البحث عنه باستخدام القوارب.



حالة من الرواج السياحى فى هونج كونج خلال المهرجان السنوى



المشاركة فى سباق القوارب بالحدث تأتى من كل أنحاء العالم



القارب يحمل 18 متسابق



أحد الفرق المشاركة فى السباق



سباق قوارب التنين حدث سنوى يجذب العديد من الفرق من كل أنحاء العالم



أحد الفرق المشاركة



المهرجان يرجع لأحد الأساطير التى ترجع إلى 2000 سنة



فريق أوغندى يشارك فى السباق



الاستعدادات للسباق تبدأ قبل أشهر من الحدث



أحد الفرق بعد انتهاء السباق



الحدث السنوى يجذب العديد من الفرق



أحد القوارب على الشاطئ



مجموعة من اللاعبين المشاركين



المسئولين يولون اهتماما كبيرا بالحدث