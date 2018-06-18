صور.. طبيبة سورية تفوز بجائزة أفضل منشور علمى لعام 2018 بسويسرا

كتب: محمد الأحمدى

حصلت الطبيبة السورية هالة كمال قطيش على جائزة أفضل منشور علمى لعام 2018 من الجمعية السويسرية للجراحة العظمية ضمن المؤتمر السنوى عن بحثها هندسة النسج فى علاج إصابات غضروف المفصل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا.

هالة التى درست فى سويسرا الجراحة العظمية وتحضر حاليا لنيل درجة الدكتوراه فى هندسة النسج والخلايا الجذعية أوضحت فى تصريحات صحفية أن البحث يقوم على أخذ عينة صغيرة بمقدار ميليجرام من غضروف المريض سواء ركبة أو كاحل ليتم بعدها عكس ذاكرة خلايا العينة لتصبح خلايا جذعية وبدورها تقوم بإنتاج غضروف مفصلى يقارب من حيث التكوين الخلوى والنسيجى الغضروف الأم لدى المصاب.



الطبيبة السورية هالة كمال

ويتميز البحث حسب ما ذكرت هالة بقدرته على إنتاج خلايا قادرة على التمايز من الأشخاص الأكبر عمرا و هو ما لم يتحقق سابقا والنسيج الغضروفى الناتج عن بروتوكول التطوير مشابه بنسبة80 % للنسيج الأم بينما النتائج المنشورة لغير باحثين نسبه التشابه لا تتجاوز الـ30 % معبرة عن طموحها بأن تقوم بتطوير تكنولوجيا هندسة النسج بما يسمح بترميم أى نسيج أو عضو فى الجسم البشرى وتنقل خبرتها إلى وطنها.

وحول أهمية البحث بين الدكتور فيليب تشول رئيس قسم جراحة الأربطة والطب الرياضى فى المشفى الجامعى بجنيف أن البحث ينفرد بتقنية جديدة لتجهيز الأنسجة ثلاثية الأبعاد إضافة إلى أن البيانات الأولية واعدة بأن تساعد نتائجها فى المساهمة بخطوة كبيرة فى جراحة استعادة الغضروف.

ولم تخل مسيرة هالة العلمية من الصعوبات كونها تعيش وتدرس بعيدة عن الأهل والوطن، حيث أوضحت أن صعوبة الدراسة والعمل فى المغترب تكمن فى إثبات القدرات والكفاءات أمام الزملاء والمسؤولين فى العمل" فكونك غريبا عليك أن تعمل أضعاف زملائك لكى تستحق نفس الفرص والترقى ودرجات التميز".

واختتمت هالة بالقول، سوريا الأرض الخصبة التى تقدم للعالم العلم والفن، ورفع اسم سوريا من أهم الدوافع فى عملنا كسوريين مغتربين واتمنى دائما أن أعطى صورة حقيقية عن جمال وعظمة هذا البلد.



الطبيبة هالة كمال وسط الفريق الطبى