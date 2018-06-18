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صور.. طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مواقع بقطاع غزة

الإثنين، 18 يونيو 2018 06:30 ص
صور.. طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مواقع بقطاع غزة طيران الاحتلال الإسرائيلى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلى، صباح اليوم الاثنين، عددا من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينة غرب وشمال قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الحربية الاسرائيلية، استهدفت موقع السفينة غرب مدينة غزة بـ 4 صواريخ، كما استهدفت موقع البحرية شمال غرب مدينة غزة بصاروخين.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن طائرات الاحتلال قصفت موقع تل الزعتر بالقرب من مستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة بصاروخين.

وأكد على ان المقاومة الفلسطينة تمكنت من إطلاق عدد من الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية فى غلاف غزة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بعد تفعيل صافرات الإنذار فى المجلس الإقليمى شاطئ عسقلان والمنطقة الصناعية عسقلان، تم تحديد ثلاث عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة"


قصف غزة
قصف غزة

جانب من قصف غزة
جانب من قصف غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف غزة
طيران الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف غزة

جانب من عمليات قصف غزة
جانب من عمليات قصف غزة

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة

قطاع غزة بعد القصف
قطاع غزة بعد القصف

الأوضاع بقطاع غزة بعد القصف
الأوضاع بقطاع غزة بعد القصف

جانب من قصف القطاع
جانب من قصف القطاع

 


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