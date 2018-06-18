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صور.. جسر العشاق وأقفال الحب فى مدينة "إيكاترينبرج" الروسية

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:42 م
صور.. جسر العشاق وأقفال الحب فى مدينة "إيكاترينبرج" الروسية جسر الحب فى مدينة ايكاترينبرج
كتب - حسين طلال
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تعتبر مدينة إيكاترينبرج، إحدى المدن السياحية الرئيسية فى روسيا، ويطلق عليها "عاصمة جبال الأورال" لوقوعها كمفترق طرق وحدود فاصلة بين قارتى أوروبا وآسيا.

 

من ضمن معالم هذه المدينة الرائعة، هو جسر العشاق أو "جسر الحب"، وهو الجسر الذى يزينه أقفال العشاق الذى يدون عليها المحبون الحرف الأول من أسمائهم وتثبيتها على حافة الجسر ثم رمى المفاتيح فى المياه، تعبيرا عن الحب الأبدى الذى تديم أواصره إلى آخر العمر.

 

جسر مدينة ايكاترينبرج لم يكن هو الأول ولن يكون الأخير، فهناك جسور متعددة فى عدد كبير من بلدان العالم، منها جسر مدينة كولون الذى يقع على نهر الراين فى ألمانيا، وأيضا الأسوار الحديدية المحيطة بجبل "هوانج هو" فى الصين، كذلك جسر الحب فى مدينة بانجا الصربية، وجسر مشاة مالا سترانا فى التشيك، لكن يعد اشهر هذه الجسور "جسر الفنون والعشاق" فى باريس.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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