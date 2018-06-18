صور.. توقف الحياة العامة فى اليابان بسبب زلزال قوته 4.6 درجة

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)

تسبب زلزال قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر بمقاطعة جونما شمال اليابان، فى وقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين ومحطة للوقود، إلا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية جراءه.

وقامت إدارة مدرسة إيكيدا الإبتدائية الواقعة قرب مقاطعة جونما بإجلاء الطلاب من الفصول، فيما أخلت محطة Nijyo فى كيوتو الركاب من المحطة.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الزلزال كان على عمق 14 كيلومتر، كما تعرضت المقاطعات المجاورة إلى اهتزازات بدرجات أقل شملت إيباراكى شمال شرق طوكيو حيث تقع محطة توكاى النووية، وفقا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الياباني اليوم الأحد.

ولم تصدر الهيئة أي تحذيرات حتى الآن، من وقوع موجات مد عاتية "تسونامى".



إخلاء مدرسة بمقاطعة جونما باليابان



إخلاء محطة قطارات



عامل متجر يجمع الزجاجات بعد الزلزال



توقف القطار وإخلاء الركاب من المحطة