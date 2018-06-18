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الإثنين، 18 يونيو 2018 02:57 م
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صور.. تموين البحيرة يشن حملات مكثفة على مستودعات الغاز والمخابز بشبراخيت

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:15 م
صور.. تموين البحيرة يشن حملات مكثفة على مستودعات الغاز والمخابز بشبراخيت جانب من الحملة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بإشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة بدائرة مركز شبراخيت على مستودعات الغاز والمخابز البلدية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

وأسفرت الحملة التى نفذتها إدارة تموين شبراخيت، برئاسة المهندس أحمد ضيف الله، والمهندس سمير البلكيمى، والمهندس خالد الكومى مدير الإدارة بالتنسيق، ومباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى، عن ضبط 7 مخابز تقوم بإنتاج خبز مدعم ناقص الوزن من15 :25 جراما فى الرغيف و ضبط مخبز لعدم نظافة أدوات العجين وضبط محل بقالة لمخالفته القرار330 لسنه2017.

كما تم ضبط عدد 2 مستودع غاز بوتاجاز مغلق أثناء أوقات العمل وغير معلن عن أسعار بيع الأسطوانة وغير معلن عن رسوم التوصيل للمنازل وأسماء مناديب التوصيل على واجهة المستودع.

كما تم ضبط 1280رغيف خبز مدعم قام أحد الأشخاص بتجميتها لبيعها لتحقيق أرباح غير مشروعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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