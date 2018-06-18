صور..ارتفاع حصيلة مصابى زلزال اليابان لـ 214 شخصا

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليابانية ارتفاع حصيلة المصابين جراء الزلزال، الذى ضرب محافظة أوساكا بغرب البلاد اليوم الاثنين، إلى 214 شخصا.

وأوضحت وكالة الإطفاء والكوارث اليابانية - حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية - أن المصابين وقعوا فى خمس مناطق إدارية، مشيرة إلى أن معظم المصابين وقعوا بمدينة أوساكا.. دون توضيح المزيد من التفاصيل بشأن حالات المصابين.

من جهتها أعلنت الحكومة اليابانية أن الزلزال، الذى ضرب أوساكا وأجزاء أخرى من غرب اليابان صباح اليوم الاثنين، تسبب فى تعطيل أنشطة الشركات، حيث أجبر شركتى (هوندا موتور) و(باناسونيك كورب) وغيرهما من شركات السيارات والإلكترونيات على وقف العمل وإغلاق أقسام الإنتاج.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن شركة (هوندا) أغلقت خط الإنتاج فى مصنع سوزوكا فى محافظة مي، كما أغلقت شركة (ميتسوبيشى موتورز) مؤقتا الإنتاج فى مصنعين بمحافظتى كيوتو وشيجا، وأوقفت شركة (دايهاتسو موتور) التابعة لشركة (تويوتا موتور) عملياتها فى مصنعين بمحافظتى أوساكا وكايوتو.

وأوقفت أيضا شركة (باناسونيك) عملياتها فى محافظة أوساكا، حيث لم يتمكن بعض العمال من الانتقال إلى العمل بسبب اضطرابات المرور الناجمة عن الزلزال.

ومن جهتها، قالت شركة (جابان بوست) "إن تسليم الطرود والبريد السريع فى منطقة كينكى ومناطق أخرى قد يتأخر لنحو نصف يوم".

وكان زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر قد وقع على عمق 13 كم بشمال محافظة أوساكا، ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى ببعض المناطق وتوقف حركة القطارات وتضرر أكثر من 170 ألف منزل.



أطفال يابانيين فى ملعب مدرستهم بعد إخلاء الفصول



مواطنين يابانيين بانتظار إعادة تشغيل القطارات



إخلاء القطارات من الركاب بعد الزلزال



ركاب بانتظار عودة الحركة للسكك الحديدية



بضائع تساقطت على الأرض فى أحد المحال التجارية بعد الزلزال



مواطنين يترجلون على السكك الحديدية بعد إخلاء القطارات



ترشيح مياه على الطرق بعد تشققها بفعل الزلزال



عاملة بأحد المحال تحاول لملمة البضائع الساقطة



ضابط يابانى يتابع الموقف بعد سقوط حائط على فتاة أدى إلى وفاتها