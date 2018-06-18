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الإثنين، 18 يونيو 2018 01:14 م
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شعث: لا توجد "صفقة قرن" وقمة "الظهران" أفشلت المخطط الأمريكى

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:31 ص
شعث: لا توجد "صفقة قرن" وقمة "الظهران" أفشلت المخطط الأمريكى نبيل شعث
رام الله (أ ش أ)
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قال مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، إنه لا توجد "صفقة قرن"، وقمة "الظهران" أفشلت المخطط الأمريكى لاستخدام الأشقاء العرب للضغط على القيادة الفلسطينية .

وأضاف شعث، فى تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، أن الحديث عن مغريات لطرح الصفقة وقبولها لن يجعلها توصل إلى أى حل، مشددا على أن الحل واضح وعناصره واضحة، وهى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والكاملة السيادة على حدود العام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها".

وتأتى تصريحات شعث عشية الجولة المقرر أن يقوم بها الأسبوع القادم للمنطقة وفد أمريكى برئاسة مستشار الرئيس الأمريكى جاريد كوشنير، لبحث موعد طرح ما تسمى "صفقة القرن"، والأوضاع فى قطاع غزة.

وأوضح أن دعم غزة يتأتى فقط عبر تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشددا على "أن من يفرض الحصار على قطاع غزة وكان سببا فى تردى الأوضاع فيه لن يكون طرفا فى تحسين هذه الأوضاع " .

وأكد أن الاتصالات الفلسطينية تتواصل على قدم وساق مع الدول ذات العلاقة، لبحث ارسال قوات حماية دولية لشعبنا، على ضوء القرار الأخير فى الأمم المتحدة، وهو بحاجة إلى وقت وعمل دبلوماسى مكثف.

 


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