شاهد.. جثث ميلشيات الحوثيين بمحيط مطار الحديدة فى اليمن

أيمن رمضان

انتشرت جثث الميليشيات الحوثية التابعة لإيران بمحيط مطار الحديدة بعدما سقطوا قتلى على يد قوات الشرعية وألوية العملاقة بإسناد من قوات التحالف العربى، خلال حرب تحرير الحديدة منهم.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تقدماً كبيراً لقوات الشرعية فى مدينة الحديدة على حساب العناصر الإنقلابية الحوثية، وبات تحرير المحافظة الاستراتيجية قريباً جداً، حيث تكمن أهميتها فى فتح طريق لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء فضلاً عن وجود ميناء الحديدة الذى يعد البوابة الرئيسية لوصول التعزيزات العسكرية من أسلحة وذخائر وخلافه من إيران إلى يد الحوثيين.

واستقدمت القوات اليمنية المشتركة، تعزيزات عسكرية كبيرة، إلى محيط مطار الحديدة، يأتى ذلك، وسط تقدم لهذه القوات فى مشارف الحديدة، وتضييق الخناق على ميلشيات الحوثى الموالية لإيران فى محيط المطار.