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سوريا وإيران تبحثان تطوير آليات التعاون الاقتصادى والاستثمارى

الإثنين، 18 يونيو 2018 04:13 م
سوريا وإيران تبحثان تطوير آليات التعاون الاقتصادى والاستثمارى الرئيس السورى بشار الأسد
دمشق- طهران (أ ش أ)
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بحث الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، رئيس الجانب السورى فى اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بين سوريا وإيران، اليوم الاثنين، مع عباس اخوندى وزير الطرق وبناء المدن الإيرانى رئيس الجانب الإيرانى فى اللجنة، سبل تطوير آليات التعاون الاقتصادى والتجارى والمالى والاستثمارى بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الخليل ناقش مع اخوندى - خلال اللقاء الذى عقد فى طهران بحضور السفير السورى فى إيران الدكتور عدنان محمود - الاتفاق الاستراتيجى الاقتصادى طويل الأمد الذى يربط الجانبين والذى يبنى على أساسه كل ما له علاقة بالعلاقات الاقتصادية بكل أشكالها خلال الفترة المقبلة.

وقال الخليل "إن المرحلة الراهنة حاسمة لكل من البلدين، ونحن على مشارف مرحلة إعادة إعمار سوريا ويمكن الاستفادة من تجارب وخبرات الشركات الإيرانية فى القطاعين العام والخاص فى عملية إعادة الإعمار"، مؤكدا الحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والتجارية والمصرفية بين البلدين وما يتعلق بإعادة الإعمار فى سوريا.

من جهته..أكد وزير الطرق وبناء المدن الإيرانى عباس اخوندى أهمية استمرار التشاور بين الجانبين وصولا إلى الأهداف المرجوة بما يخدم مصالحهما والشعبين الصديقين.

يشار إلى أن خبراء كلا الجانبين عقد اجتماعات مكثفة؛ للوصول إلى صيغ نهائية ومتطورة من الاتفاقات فى المجالات الاقتصادية الاستراتيجية.

 


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