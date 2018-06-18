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سقوط تشكيلين عصابيين لتجارتهما فى المخدرات خلال العيد بالبحيرة

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:31 ص
سقوط تشكيلين عصابيين لتجارتهما فى المخدرات خلال العيد بالبحيرة حشيش - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط تشكيلين عصابيين للإتجار فى المخدرات، خلال أيام عيد الفطر بمركزى أدكو وشبراخيت.

 

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت، مفادها قيام كل من "ر.ح.ب" 22 سنة و"س.ا.س" 18 سنة و"ع.ب" 21 سنة عاطلين، وجميعهم مقيمين بندر شبراخيت، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدره متخذين من مدينة شبراخيت مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى بتقنين الإجراءات.

 

وقامت مأمورية استهدفت المتهمين المذكورين بأماكن ترددهم، أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامى بمدينة شبراخيت، وبحوزتهم 33 تذكره لمسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالى "35" جرام ومبلغ 450 جنيهًا وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر، المضبوط بقصد الإتجار.

 

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدكو مفادها قيام كل من "ا.م.ا" 26 سنة كهربائى، و"ع.م.ا" 25 سنة نجار ومقيما بندر إدكو، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من مدينة إدكو مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان المذكوران بمأموريه بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما، أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة إدكو وبحوزتهما 25 قطعة لمخدر الحشيش تزن 200 جرام تقريبًا ومبلغ 305 جنيهات.

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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