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سفارة مصر بموسكو تخصص موقعا للمصريين بسان بطرسبرج لمتابعة كأس العالم

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:51 م
سفارة مصر بموسكو تخصص موقعا للمصريين بسان بطرسبرج لمتابعة كأس العالم مشجو المنتخب المصرى فى روسيا
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت السفارة المصرية فى موسكو، اليوم الاثنين، عن قيامها بالتعاون مع شركة "برزينتيشن سبورت" لتخصيص موقع للمشجعين المصريين "Fan Zone" فى مدينة سان بطرسبرج، وذلك لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأشارت السفارة، فى بيان، إلى أن الموقع المخصص للمشجعين المصريين يحتوى على وسائل ترفيهية بجانب استعراضات فلكلورية مصرية.

وأكدت أن مواعيد العمل بالموقع من الساعة 12 ظهرا حتى 12 صباحا يوميا على مدار أيام البطولة بالعنوان التالى:

"‏Filologicheskiy Pereulok, 1, Sankt-Peterburg, Russia, 199034".

 


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