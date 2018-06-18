سعر اليورو اليوم الاثنين 18-6-2018 واستقرار العملة الأوروبية

كتبت- دانه الحديدى

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الاثنين 18-6-2018، آخر ايام العطلة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتى من المقرر أن تستأنف عملها اعتبارا من غدا الثلاثاء، على آخر الأسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى، مسجلا وفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، 20.95 جنيه للشراء، و 21.13 جنيها للبيع.

ووفقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو الأوروبى، والذى جاء كالتالى..

سعر صرف اليورو اليوم



سعر اليورو فى البنك المركزى

20.92 جنيه للشراء

21.08 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.95 جنيه للشراء

21.13 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.95 جنيه للشراء

21.13 جنيه للبيع

سعر عملة اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.95 جنيه للشراء

21.11 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولىcib

20.94 جنيه للشراء

21.12 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.86 جنيه للشراء

21.01 جنيه للبيع

سعر صرف اليورو



"ذى إندبندنت": الاتحاد الأوروبى يجرى استعدادات لاحتمالية تأجيل بريكست

ذكرت صحيفة (ذى إندبندنت) البريطانية، أن الاتحاد الأوروبى يجرى استعدادات لاحتمالية تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، إذ تبدو المحادثات مع بريطانيا بطيئة كما يبدو أنه من غير المرجح أن تصل المحادثات إلى نتيجة مثمرة فى الوقت الحالى.

وكشفت الوثائق الداخلية التى أعدها المجلس الأوروبى، أن التكتل الأوروبى يخطط لما سيفعله فى حال استمرار عضوية بريطانيا فى الاتحاد عقب شهر مارس المقبل الموعد المقرر لبريكست، ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بـ"مصادر مطلعة"، أن مسئولى المفوضية الأوروبية ناقشوا سرًا التطبيقات العملية لتوسيع نطاق محادثات بريكست.