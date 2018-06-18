رئيس وزراء التشيك يقاضى سلوفاكيا فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

براتيسلافا(أ ش أ)

رفع رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيس، السلوفاكى الأصل، دعوى قضائية ضد دولة سلوفاكيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من أجل الحصول على إقرار رسمى بعدم تعاونه مع البوليس السرى الشيوعى عن علم فى عهد دولة تشيكوسلوفاكيا الشيوعية قبل أن تتفكك.

وذكرت صحيفة (ذا سلوفيك سبيكتاتور) السلوفاكية، أن محكمة براتيسلافا الإقليمية كانت قد رفضت، فى فبراير الماضي، دعوى قضائية رفعها بابيس ضد (معهد ذاكرة الأمة السلوفاكى)، بعد أن أذاع الأخير تسجيلات أفادت بتعاون بابيس مع البوليس السرى الشيوعى فى عهد دولة تشيكوسلوفاكيا.

ويأتى هذا عقب حكم محكمة دستورية سلوفاكية، العام الماضى، بإبطال حكم اتخذته محكمة محلية، ثم من بعدها المحكمة العليا فى سلوفاكيا، يفيد بعدم وجود الأدلة الكافية لتورط بابيس مع البوليس السرى.