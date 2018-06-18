دواوين الوزارات × 24 ساعة..النقل: التشغيل التجريبى لحجز القطارات بالمحمول بعيد الأضحى

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: فرق وقائية لفحص مصادر الغذاء والمياه بالمحافظات

صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بورسعيد العام

وزارة التموين:

وزير التموين يقرر زيادة مخصصات المخابز لإنتاج الخبز المدعم.. والرغيف بـ5 قروش

وزير التموين لـ"اليوم السابع": تحريك أسعار الوقود لن يؤثر على السلع التموينية والمنتجات بالمجمعات.. واجتماع مع وزير الزراعة لبحث التأثيرات غير المباشرة على المحاصيل.. على المصيلحى: سحب رخص المتلاعبين فى الأسعار

وزارة التربية والتعليم:

رئيس امتحانات الثانوية العامة: انتهاء تصحيح بعض المواد.. وعودة أعمال التقدير الثلاثاء المقبل.. ويؤكد: بعض الطلاب يستفيدون من درجات الرأفة بـ 6 درجات كحد أقصى وتمنح حسب النهاية الكبرى لمجموع المادة

لطلاب الأدبى.. تعرف على أقوى مراجعة ليلة الامتحان فى التاريخ

​ وزارة الإسكان:

الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص 597 مقبرة بمدينة 6 أكتوبر أول يوليو

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

وزارة النقل:

"النقل": التشغيل التجريبي لمنظومة حجز القطارات عبر المحمول خلال عيد الأضحى

افتتاح المرحلة الأولى من محور طما العلوى بسوهاج الشهر المقبل

السكة الحديد: التعاقد مع الفائز بتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة بعد العيد

وزارة الزراعة:

"الزراعة": برامج تنفيذية لزيادة إنتاج اللحوم والألبان للحد من الاستيراد

وداعًا للرى بالغمر وإهدار المياه.. الزراعة: الانتهاء من الرى المطور بـ215 ألف فدان وجار العمل فى 45 ألف أخرى بـ 10 محافظات تسلم نهاية العام.. ومباحثات مع البنك الدولى لتطبيق نظام "التنقيط" بـ250 ألف فدان جديدة

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول نشاط المركز الثقافى المصرى بأذربيجان

رئيس جامعة القاهرة: نجحنا فى العبور بالامتحانات دون تسريب والنتائج فى يوليو

القوى العاملة:

السعودية والإمارات تحظران العمل تحت أشعة الشمس حتى 15 سبتمبر المقبل

القوى العاملة: مصرى يحصل على 85 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمل باليونان