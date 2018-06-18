دعوة 5 شركات عالمية متخصصة لحفر قناة سلوى السعودية

أيمن رمضان

أكدت مصادر سعودية، أن فترة تقديم العروض لحفر "قناة سلوى" السعودية، ستنتهى 25 يونيو الحالى، بعد أن تمت دعوة خمس شركات عالمية متخصصة فى حفر القنوات الدولية لهذه المهمة وتقديم عطاءاتها.

ووفق ما صرحت به المصادر لجريدة "مكة" السعودية، فإنه سيعلن عن الشركة أو التحالف الفائز فى حفر "قناة سلوى"، فى فترة لا تتجاوز تسعين يوما، بحيث تبدأ الشركة أو التحالف الذى سيرسى عليه المشروع بالإعلان عن خطته للعمل الفورى فى حفر القناة على أن يتم الانتهاء من حفر القناة خلال أقل من سنة من بدء العمل.

ويأتى هذا التطور المهم فى إعلان الشركات الفائزة فى حفر قناة سلوى، فى أعقاب أقل من شهرين من إعلان تحالف استثمارى من القطاع الخاص عن مشروع شق القناة على طول الحدود البرية الشرقية للمملكة مع قطر، والذى سيحول قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجى.

ويتضمن المشروع شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، امتدادا من منطقة سلوى إلى خور العديد، غايتها الإسهام فى "التنشيط السياحى" بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية.

وبحسب خبراء جيوسياسيين فإن إنشاء قاعدة عسكرية سعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءا استراتيجيا من جزيرة سلوى التى بدورها تضم الأراضى القطرية، ما يعنى أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة".