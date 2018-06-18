حى الزيتون يصادر 40 توك توك مخالف فى الشوارع الرئيسية

ماجد تمراز

صادرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى الزيتون، 40 توك توك، يسيرون بشكل مخالف فى شوارع محطة الزيتون الغربية أمام المترو وسنان والمطرية وسليم الأول، لمخالفتها وسيرها عكس الاتجاه، وتم إيداعها مخزن الحي بحرز رقم 88.



وقال أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، إن أجهزة الحى شنت حملة أخرى، لإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار المخالف الواقع فى 4 شارع رضوان ، وأيضا العقار المخالف 22 شارع نجيب شكور، تنفيذًا لتعليمات محافظ القاهرة بالتصدى لمخالفات البناء.



من جانب آخر، أنهت أجهزة الحى، إصلاح كسر ماسورة مياه فى 18شارع العزيز بالله، وتم تسيير الحركة بالشارع.











