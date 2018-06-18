حبس 3 أشخاص سرقوا أحذية بقيمة 20 ألف جنيه من مخزن بمصر القديمة

كتب ـ أحمد إسماعيل

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد الطنبارى حبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة أحذية بقيمة 20 ألف جنيه من مخزن فى منطقة مصر القديمة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

تفاصيل الواقعة تعود عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من المواطن "وجيه م م" 53 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير دائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من الأحذية تقدر بمبلغ 20 ألف جنيه من داخل المخزن ملكه الكائن أرض الجمعية ـ بذات الدائرة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .

بالانتقال والفحص تبين وجود أثار تكسير وثقب بحائط المخزن محل الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "ع.ع" 25 عاطل ومقيم عزبة أبو قرن ـ دائرة القسم، والسابق اتهامه فى قضيتين، آخرهما 856 لسنة 2013م مصر القديمة "مشاجرة"، و"ع. م" 18 عاطل ومقيم بذات العنوان "دون السوابق"، و"أ. اس" 18 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان "دون السوابق".

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه نظرا لإقامته بجوار المخزن التابع للشركة محل الواقعة وعلمه بتخزين كميات كبيرة من البضائع بداخله خطط لسرقة محتوياته، وفى سبيل ذلك أعد أدوات عبارة عن (مطرقة، مسمار تكسير) المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واستعان بالمتهين الثاني والثالث وتمكنوا من تكسير جزء من الحائط الخلفي للمخزن والدخول منه والاستيلاء على المسروقات وفروا هاربين.

تم بإرشادهم بمسكنهم ضبط كافة المسروقات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، باستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات واتهمهم بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.