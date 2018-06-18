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حبس عامل نظافة سرق 85 ألف جنيه من خزينة محل منتجات غذائية بالنزهة

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:47 ص
حبس عامل نظافة سرق 85 ألف جنيه من خزينة محل منتجات غذائية بالنزهة اموال
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس عامل نظافة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لشروعه فى سرقة 85 ألف جنيه من داخل خزينة منتجات غذائية شهير فى دائرة قسم شرطة النزهة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهم وبيان وجود جرائم مماثلة من عدمه.

كان بلاغ ورد لرجال مباحث قسم شرطة النزهة من محمود عبد السلام حسين توفيق 30 سنة موظف بمحل شهير لبيع المنتجات الغذائية بشارع جوزيف تيتو ـ دائرة القسم باكتشافة سرقة مبلغ مالى 85 ألف جنيه من داخل خزينة المحل، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمحل  أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ر" 30 سنة عامل نظافة بالمحل ومقيم مساكن إسبيكو ـ دائرة قسم شرطة السلام أول " دون السوابق " . 

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده داخل المحل عمله، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية ولعلمه بمكان مفاتيح خزينة المحل خطط لسرقتها فاختبأ بمنور المحل حتى انصراف العاملين، وتمكن من الدخول عن طريق شباك المنور، وفتح الخزينة بمفتاحها الأصلى، والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه وفر هاربًا.

وبإرشاده على مكان المسروقات، تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 


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