حبس ربة منزل وعشيقها لقتلهما الزوج وسرقتهما سيارته فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها، والتخلص من جثته بالشرقية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وكشفت التحقيقات، عن أن الزوجة لديها طفلين من المجنى عليه، وتعرفت على عشيقها من خلال الفيس بوك، وصارت بينهما علاقة محرمة، وأنها حاولت قبل ذلك قتل زوجها بمساعدة عشيقها ولكن فشلت المحاولة، وفى المرة الثانية، كانت ليلة القدر حيث وضعت له 10 عقاقير من المنوم من كوب قهوة، وكان عشيقها اتصل بزوجها الذى يعمل سائقا لتوصيله من الغريبة إلى الشرقية، وفى الطريق غالبه النوم، فطلب منه العشيق قيادة السيارة مكانه، إلى أن تمكن من أنه غير قادر على الحركة، وقام بضربه والتخلص منه أمام قرية الخرس مركز منيا القمح، وسرق السيارة وأخفاها بورشة يعمل بها لكى يقوم ببيعها بالاتفاق مع عشيقته، وعثر مع العشيق على مكالمات مسجلة بينه وبين الزوجة على هاتفه المحمول ومنها مكالمة الاتفاق على قتل الزوج.

وتوصل ضباط المباحث إلى لغز القضية، من خلال مناقشة الزوجة التى تبين من أقوالها أنها لم تذكر زوجها أى عبارات مدح وظلت تردد أنه كان يتعاطى المخدرات وأنه مستهتر، وهنا شك ضباط المباحث فيها، وبمواجهتها انهارت واعترفت وتم القبض على المتهم وتبين أنه من قرية بمركز الزقازيق ومتزوج ولديه أطفال، وتم ضبط السيارة، وتم إحالتهما لنيابة منيا القمح التحقيقات برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وبداية الواقعة كانت يوم وقفة عيد الفطر، بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية،يفيد بالعثور " حسين ع أ " 49 سنة، ومقيم زفتى الغربية، جثة هامدة أمام قرية الخرس، دائرة مركز منيا القمح.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث مركز الزقازيق، وضم معاونيه النقباء أحمد بنديرى، وأحمد شويخ، ولطفى عاطف، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وبتوجيهات العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام، بإشراف العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، وقام ضباط مباحث منيا القمح، بتوجيه أكثر من مأمورية لمحل إقامة المجنى عليه بالغريبة، وتم فحص معاملاته، بعد أن رجح أفراد أسرته وفاته بسب سرقة السيارة منه.

وكشفت التحقيقات، عن أن الزوجة وراء واقعة القتل، لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين عامل من الشرقية تعرفت عليه من خلال الفيس بوك، حيث أتفق على التخلص منه سويا لكى يحلو لهما الجو، واتفق مع الشيطان على خطتهما بقيام الزوجة بوضع المنوم له فى كوب قهوة بعد وجبة العشاء وبعدها تولى عشيقها خطة التخلص منه بالمكان الذى عثر عليه.

تم ضبط الزوجة وتدعى "صباح ال م "41 سنة ربة منزل، وعشيقها "محمود ج ال" 48 سنة عامل، ومقيم كفر يوسف دائرة مركز الزقازيق، الذى تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه ووثق فيه وفتح له منزله، تم القبض على الزوجة وعشيقها وجارى إحالتهما لنيابة منيا القمح للتحقيق معهما.