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الإثنين، 18 يونيو 2018 12:13 ص
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حالة الطقس اليوم الاثنين 18/6/2018 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الاثنين 18/6/2018 فى مصر والدول العربية طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الاثنين  ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر 

 
 
كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 
 
 

الطقس فى فلسطين 

 
يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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