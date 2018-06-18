جولة ميدانية لمحافظ الجيزة بموقف الوراق لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

كتب إبراهيم سالم

تابع اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بموقف سيارات الأجرة بالوراق، للتأكد من مدى انضباط حركة نقل الركاب، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وإعلان تعريفة الركاب، وتشديد الرقابة، وضبط أى مخالفات من السائقين، على كافة الخطوط طبقا لتعريفة الركوب المقررة بعد تحريك أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعى، أمس الأول السبت، والتأكيد على وضع ملصقات التعريفة الجديدة على السيارات، واللوحات الإرشادية، داخل المواقف.

واستمع محافظ الجيزة، إلى قائدى السيارات والمواطنين حول تطبيق التعريفة الجديدة، وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى تجاوزات لسائقى مركبات نقل الركاب، تخالف التعريفة المقررة، لنقل الركاب بين المحافظة والمحافظات الأخرى، ومراكز وقرى المحافظة.

وطالب محافظ الجيزة المواطنين، الإبلاغ عن أى سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة، بالإبلاغ بأرقام المركبات المخالفة ومكان المخالفة، واسم المخالف إن أمكن ذلك، والتأكد من وضع الاستيكر المدون عليه تعريفة نقل الركاب الجديدة، وسيتم التعامل فوراً مع تلك المخالفات من خلال رجال المرور والخدمات السرية المنتشرة فى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية، والقروية في نطاق محافظة القليوبية.

وأضاف، أن المحافظة مستمرة فى تلقى الشكاوى على صفحتها الرسمية على الفيس بوك أو عن طريق الخط الساخن.