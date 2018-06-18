تعرف على موعد تطبيق نظام "البرامج والأداء" وفق توصيات لجنة الخطة بالبرلمان

كتبت إيمان على

تعمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، بتطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء وذلك من خلال جلسات مكثفة بدأت العمل عليها منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان من الفصل التشريعى الحالى، وفيما تواصل لجنة الخطة استكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال مجموعة من التوصيات التى تساعد فى هذا الأمر.

وشملت توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 خطة التدرج لهذا الأسلوب الموازنة وتضمنت الأتى:

- بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء فى موازنة العام المالى 2017 على مستوى7 وزارات بالحكومة فقط، من خلال خطة التدرج.

- ارتفع عدد الوزارات المطبقة لهذا النظام الجديد من موازنة البرامج والأداء إلى 16 وزارة فى موازنة 2018/2019.

- تتطلع "خطة البرلمان" لاتساع نطاق التطبيق ليشمل جميع الوزارات فى 2020 ، وذلك وفق التوصيات التى قدمتها اللجنة من خلال التدرج فى التطبيق وصولاً إلى التطبيق على جميع الوزارات والهيئات الحكومة خلال عامين من الآن.