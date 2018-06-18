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تعرف على سعر تذاكر أتوبيسات النقل الجماعى بالقاهرة بعد تحريك أسعار الوقود

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:30 ص
تعرف على سعر تذاكر أتوبيسات النقل الجماعى بالقاهرة بعد تحريك أسعار الوقود المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، المقترح الذى تقدمت به شركات النقل الجماعى لزيادة تعريفة الركوب، بعد تحريك أسعار الوقود، حيت تمت الموافقة على زيادة التعريفة بنسبة من 15 لـ20%.
 
وينشر اليوم السابع الزيادات التى أقرتها القاهرة على أسعار تعريفة الركوب بأتوبيسات النقل الجماعى:
 
1- زياة تعريفة ركوب المينى باص العادى من 3 جنيهات لـ4 جنيهات.
 
2- زيادة تعريفة ركوب المينى باص المزود بواى فاى من 3.5 جنيهات لـ4.25 جنيهات.
 
3- زيادة تعريفة ركوب المينى باص المتجه للمدن الجديدة من 4.5 جنيه لـ5 جنيهات.
 
4- زيادة تعريفة ركوب المينى باص مميز (مكيف + واى فاى) من 7 جنيهات لـ8 جنيهات.
 
5- عدد الأتوبيسات التى زادت بها تعريفة الركوب 1200 أتوبيسًا.
 

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