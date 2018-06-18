تحالف مكافحة الأمراض غير المعدية يدين انتشار صور لأطفال يدخنون الشيشة

كتبت فاطمة خليل

أدان التحالف المصرى لمكافحة الأمراض غير المعدية، انتشار فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعى، لمجموعة من الأطفال يدخنون الشيشة، وتقدم ببلاغاً إلى النائب العام ضد صاحب المقهى.

وقال الدكتور عادل السيد، رئيس التحالف المصرى لمكافحة الأمراض غير المعدية، فى بيان صحفى، أن "صاحب مقهى شيشة الأطفال ارتكب جريمة فى حق هؤلاء الأطفال، والتى يعاقب عليها قانون رقم 85 لسنة 2002 الذى يمنع بيع التبغ لمن هم أقل من 18 عاماً، فما بالنا بمن يساعدهم على تدخين الشيشة بهذه الطريقة؟".

وأوضح السيد، أن التحالف تقدم ببلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات الرسمية لتفعيل قوانين حماية الأطفال من التدخين، مطالباً بمعاقبة أصحاب المقاهى الذين يتعمدون استغلال نقص وعى الأطفال لتحقيق الأرباح، وأن يكون هذا العقاب رادعا لهم ولغيرهم ممن يبيعون منتجات التبغ لأقل من 18 سنة أو يروجون له بعرضه بشكل جذاب فى المحلات والأكشاك.

وأشار إلى ضرورة توعية تجار التبغ بوجود قانون يمنع بيع السجائر للأطفال، مع تعليق صورة منها على واجهة المحلات كي يعلم الجميع بوجودها.

وشدد على ضرورة وضع الآلية المناسبة لتفعيل القوانين التى تمنع بيع التبغ للأطفال والإعلان والترويج له، مشيراً إلى أن انتشار التدخين فى الدراما والسينما جعل انتشاره بين الأطفال والشباب شىء سهل ومتوقع.

وأكد أن كل هذه الأشياء كانت سبباً لانتشار التدخين بين أطفال المدارس فى مصر، فطبقا للإحصائيات الرسمية لإدارة التدخين بوزارة الصحة فى 2016 نسبة التدخين تصل الى 16% بين الأطفال من سن 13 إلى 15 سنة فى البحث العالمى لانتشار التبغ بين الشباب فى مصر.